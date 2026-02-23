Anadolu Otoyolu’nda gece yarısı faciası! 16 araç birbirine girdi
Sakarya’da Anadolu Otoyolu Arifiye mevkisinde 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobillerin peş peşe çarpıştığı kazanın ardından Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kazada yolcu otobüsü, TIR, minibüs, otomobil ve ticari araçlar arka arkaya çarpıştı.
- Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
- Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
16 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti. Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.