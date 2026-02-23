Anadolu Otoyolu’nda gece yarısı faciası! 16 araç birbirine girdi

Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi. (Görseller DHA'dan alınmıştır)

16 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti. Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.