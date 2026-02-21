Niğde Kalesi'nin 8 metrelik istinat duvarı çöktü

Niğde'de kentin simgesi olan kalede sabah saatlerinde korkutan bir çökme yaşandı. Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

GÖÇÜK ALARMI: SİSMİK CİHAZLA ARAMA YAPILDI

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalmış olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. 8 metre uzunluğundaki kale yolunda sismik dinleme cihazıyla inceleme yapıldı. Ekipler ayrıca göçük alanına doğru "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulunarak olası bir canlıya ulaşmaya çalıştı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda herhangi bir canlılık belirtisine rastlanmadı. Bölgede iş makineleriyle temizlik ve kaldırma çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.