Müge Anlı’da "Bal Peteği" vurgunu! 70 yaşındaki Şerife Şimşek evlilik vaadine kandı 7 milyon TL’lik evinden oldu
Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia ederek atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir'in romantik sözlerine inanarak 7 milyon TL değerindeki villasını kaptıran Şimşek, canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi.
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Şerife Şimşek'in anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. 40 yaşında eşini kaybettikten sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakan Şimşek, olayların yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirtti.
Mehmet Demir ile bir muz tarlasında tanıştığını anlatan Şimşek, kendisinden yaşça küçük sevgilisinin tatlı dilli vaatlerine nasıl kandığını şu sözlerle dile getirdi:
"Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni içime bir kıpırtı geldi"Sevgilisi "70 yaşında gibi değilsin" dedi kalbinde şimşek çaktı
MÜLK TAKASI BAHANESİYLE TAPU OYUNU
Şerife Şimşek, canlı yayın sırasında sürecin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. İddiaya göre Mehmet Demir, Şimşek'in üzerine kayıtlı dubleks bir daire olduğunu torunundan öğrendikten sonra harekete geçti.
Mülk takası bahanesiyle yaşlı kadını tapu dairesine götüren Demir'in yöntemini Şimşek şöyle anlattı:
"'Seni Hatay'a götüreceğim, orada evleniriz' dedi. Mülk takası bahanesiyle beni tapu dairesine götürdü. Banka hesabıma 400 bin TL yatırdı. Tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çekti"
"YALANCI MEHMET NE OLDU HAYALLERİMİZ?"
Canlı yayında feryat eden Şerife Hanım, "Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?" diyerek tepkisini gösterdi.
MEHMET DEMİR SUÇLAMALARI REDDETTİ
İddiaların merkezindeki Mehmet Demir ise canlı yayına katılarak tüm suçlamaları reddetti. Emlakçı olduğunu savunan Demir, Şerife Şimşek'in rızası ile evi üzerine aldığını öne sürdü.
Olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında yorumda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:
"Ahh be teyze nasıl elindeki evini verirsin"
"'Aşkın yaşı yok' diyorsunuz. Lütfen artık olsun şu aşkın yaşı ya her şeye inanmayın"
"Bunların tek sebebi sevgisizlik. Eşinizi çocuklarınızı sevdiklerinizi sevgiye boğun. Boğun ki sevgiye aç kalmasınlar"
(Fotoğraflar: atv)