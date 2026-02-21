Müge Anlı’da "Bal Peteği" vurgunu! 70 yaşındaki Şerife Şimşek evlilik vaadine kandı 7 milyon TL’lik evinden oldu

Mehmet Demir ile bir muz tarlasında tanıştığını anlatan Şimşek, kendisinden yaşça küçük sevgilisinin tatlı dilli vaatlerine nasıl kandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni içime bir kıpırtı geldi"

Sevgilisi "70 yaşında gibi değilsin" dedi kalbinde şimşek çaktı