İzmir’de feci kaza: TIR'dan düşen saman balyaları can aldı
Kırsal Karaburç Mahallesi’nde park halindeki TIR’dan düşen iki balya samanın altında kalan 2 çocuk babası Abdurrahman Avcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalıp öldü: O anlar kamerada!
Edinilen bilgiye göre, tarım makineleri bayiliği yapan Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'dan düşen iki balya samanın altında kaldı. Ağır yaralanan Avcı'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar, Avcı'yı saman balyalarının altından çıkarmak için çaba gösterirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
"TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA"
Sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
TIR şoförü H.K.'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Beldeyken kapatılarak kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren Abdurrahman Avcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Fotoğraf: