İzmir’de feci kaza: TIR'dan düşen saman balyaları can aldı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.

TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalıp öldü: O anlar kamerada!

Edinilen bilgiye göre, tarım makineleri bayiliği yapan Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'dan düşen iki balya samanın altında kaldı. Ağır yaralanan Avcı'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar, Avcı'yı saman balyalarının altından çıkarmak için çaba gösterirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.