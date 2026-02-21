İstanbul'da yol verme kavgasında silahına sarıldı: O maganda gözaltına alındı

Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti