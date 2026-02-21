Başıboş köpek faciasında gerçekler ortaya çıktı: Yetki CHP’li belediyede hedefte büyükşehir var!
Trabzon’da bir üniversite öğrencisinin sokak köpeğinden kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanması kentte infiale yol açtı. Olayın ardından sosyal medyada Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ahmet Metin Genç’e yönelik başlatılan linç kampanyasının hukuki dayanağının olmadığı ortaya çıkarken, sahipsiz hayvanların toplanmasının kazanın yaşandığı Ortahisar ilçesinde CHP’li ilçe belediyesinin sorumluluğunda bulunduğu belirtildi. CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın başıboş köpeklerle ilgili önceki açıklamaları da yeniden gündeme taşınırken, Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama geldi.
- Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Cennet Nesibe Gül, sokak köpeğinden kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.
- Kaza sonrası, sahipsiz hayvanların toplanması sorumluluğu konusunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi arasında yetki tartışması başladı.
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 5199 sayılı kanun uyarınca hayvanları toplama görevinin ilçe belediyelerine ait olduğunu ve mevcut bakımevinde yaklaşık 300 köpek için yer bulunduğunu açıkladı.
- CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın geçmişte köpekleri toplamayacağına dair ifadeleri gündeme gelirken, Kaya Büyükşehir'in bakımevi kapasitesini yetersiz bulduğunu belirtti.
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra ilçesinde 119 dekarlık yeni bir doğal yaşam alanı kurma projesinin yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.
Türkiye'nin birçok şehrinde giderek büyüyen sahipsiz sokak hayvanı sorunu, son aylarda art arda yaşanan saldırı ve yaralanma vakalarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Trabzon'da bir üniversite öğrencisinin sokak köpeğinden kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanması, kamu güvenliği ile yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.Trabzon'da algı operasyonu çöktü!
Kentte infiale neden olan olay sonrası sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin yetki paylaşımı üzerinden yeni bir polemik başladı. Sosyal medyada Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yönelik eleştiriler yöneltilirken, kazanın meydana geldiği Ortahisar ilçesinde bu görevin mevzuat gereği ilçe belediyesine ait olduğu vurgulandı. CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın geçmişte başıboş köpeklerin toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar da tartışmaların odağına yerleşti.
CHP'Lİ BAŞKANIN "TOPLAMAYACAĞIM" SÖZLERİ GÜNDEMDE
Olayın ciddiyeti kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Ortahisar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Kaya'nın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Kaya'nın, sahipsiz köpekleri toplama konusunda geri adım atmayacağını belirttiği sözleri, yaşanan gelişmeler sonrası eleştiri konusu oldu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mevcut hayvan bakımevinin 700 kapasiteli olduğunu ve tesiste yaklaşık 300 köpeklik boş yer bulunduğunu duyurdu. Büyükşehir cephesi, fiziki kapasite açısından ek hayvan kabulünün mümkün olduğunu savundu.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise söz konusu kapasitenin yeterli olmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kaya, mevcut şartların sorunu çözmeye elverişli olmadığını ifade etti.
BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayın kamuoyunda derin üzüntüye neden olduğu belirtilerek, "Yaralanan kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, evlatların güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte sürecin kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
Kamuoyunda dile getirilen sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluk çerçevesinin açık biçimde ifade edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2025-1 ve 2025-2 sayılı kararları uyarınca ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması görevinin doğrudan ilçe belediyelerine ait olduğu kaydedildi.
Büyükşehir belediyelerinin ise bu süreçte koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yürüttüğü, ilçe belediyelerince talep edilmesi halinde tehlikeli veya saldırgan hayvanların alınmasında veteriner hekim ve anestezik destek sağladığı aktarıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilçe belediyeleri ve vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve kayıt işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ilçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildiği, veterinerlik ve teknik destek sağlandığı, riskli bölgelerde ortak çalışmalar yürütüldüğü ve gelen şikâyetlerin ilgili ilçe belediyelerine iletildiği ifade edildi.
Bakımevinin kapasitesinin 450'den 750'ye çıkarıldığı, hâlihazırda 450 köpeğin barındırıldığı ve yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebilecek kapasitenin bulunduğu bildirildi.
Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı oluşturulmasına yönelik yer tahsisinin tamamlandığı ve kısa sürede inşa sürecine başlanacağı belirtilirken, sorunun daha hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Valilik öncülüğünde birlik oluşturma çalışmalarının başlatıldığı, belediyeler tarafından meclis kararları alınarak birliğin tüzüğünün onaylandığı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, olayın ardından İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında durum değerlendirmesi yapıldığı ve risk analizlerinin yeniden gözden geçirildiği belirtilerek, kamuoyunun hassasiyetinin anlaşıldığı, bilgi kirliliğine mahal verilmemesi ve resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Belediye, insan güvenliği ile hayvan refahı arasında dengeyi gözeten, hukuki çerçevede ve kalıcı çözümler üreten bir yaklaşımın esas alındığını belirterek, şehirde huzur ve kamu düzeninin sağlanması için sorumluluk alanındaki görevlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOBÜS ÇARPTI
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), yurda gitmek üzere kaldırımda yürüdüğü sırada çevrede dolaşan bir sokak köpeğinin aniden üzerine doğru koştuğunu fark etti. Panikle geri çekilen Gül, korkuyla yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki belediye otobüsü genç kıza çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gül ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin genç kıza yöneldiği, Gül'ün panikle yola çıktığı ve otobüsün çarptığı anlar yer aldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ SÜRÜYOR
Ağır yaralı olarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gül'ün beyin kanaması geçirdiği, kalça kemiğinde kırık, akciğer travması ile karaciğer ve dalak yaralanmaları bulunduğu öğrenildi. Ameliyata alınan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gelen ailesi hastanede bekleyişini sürdürüyor. Belediye ekiplerinin olayın ardından köpeği kontrol altına alarak barınağa götürdüğü, polis ekiplerinin ise kazaya ve köpek saldırısına ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.
KTÜ Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Müge Koşucu, çoklu travma hastası olan Gül için ilk 48-72 saatin hayati önem taşıdığını belirterek genel durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya da başıboş köpeklerin kampüs ve şehir merkezlerinde risk oluşturduğunu söyledi.