Başıboş köpek faciasında gerçekler ortaya çıktı: Yetki CHP’li belediyede hedefte büyükşehir var!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 5199 sayılı kanun uyarınca hayvanları toplama görevinin ilçe belediyelerine ait olduğunu ve mevcut bakımevinde yaklaşık 300 köpek için yer bulunduğunu açıkladı.

Kentte infiale neden olan olay sonrası sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin yetki paylaşımı üzerinden yeni bir polemik başladı. Sosyal medyada Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yönelik eleştiriler yöneltilirken, kazanın meydana geldiği Ortahisar ilçesinde bu görevin mevzuat gereği ilçe belediyesine ait olduğu vurgulandı. CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın geçmişte başıboş köpeklerin toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar da tartışmaların odağına yerleşti.

Türkiye'nin birçok şehrinde giderek büyüyen sahipsiz sokak hayvanı sorunu, son aylarda art arda yaşanan saldırı ve yaralanma vakalarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Trabzon'da bir üniversite öğrencisinin sokak köpeğinden kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanması, kamu güvenliği ile yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise söz konusu kapasitenin yeterli olmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kaya, mevcut şartların sorunu çözmeye elverişli olmadığını ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mevcut hayvan bakımevinin 700 kapasiteli olduğunu ve tesiste yaklaşık 300 köpeklik boş yer bulunduğunu duyurdu. Büyükşehir cephesi, fiziki kapasite açısından ek hayvan kabulünün mümkün olduğunu savundu.

Olayın ciddiyeti kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Ortahisar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Kaya'nın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Kaya'nın, sahipsiz köpekleri toplama konusunda geri adım atmayacağını belirttiği sözleri, yaşanan gelişmeler sonrası eleştiri konusu oldu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayın kamuoyunda derin üzüntüye neden olduğu belirtilerek, "Yaralanan kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, evlatların güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte sürecin kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Kamuoyunda dile getirilen sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluk çerçevesinin açık biçimde ifade edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2025-1 ve 2025-2 sayılı kararları uyarınca ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması görevinin doğrudan ilçe belediyelerine ait olduğu kaydedildi.

Büyükşehir belediyelerinin ise bu süreçte koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yürüttüğü, ilçe belediyelerince talep edilmesi halinde tehlikeli veya saldırgan hayvanların alınmasında veteriner hekim ve anestezik destek sağladığı aktarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilçe belediyeleri ve vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve kayıt işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ilçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildiği, veterinerlik ve teknik destek sağlandığı, riskli bölgelerde ortak çalışmalar yürütüldüğü ve gelen şikâyetlerin ilgili ilçe belediyelerine iletildiği ifade edildi.

Bakımevinin kapasitesinin 450'den 750'ye çıkarıldığı, hâlihazırda 450 köpeğin barındırıldığı ve yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebilecek kapasitenin bulunduğu bildirildi.

Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı oluşturulmasına yönelik yer tahsisinin tamamlandığı ve kısa sürede inşa sürecine başlanacağı belirtilirken, sorunun daha hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Valilik öncülüğünde birlik oluşturma çalışmalarının başlatıldığı, belediyeler tarafından meclis kararları alınarak birliğin tüzüğünün onaylandığı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayın ardından İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında durum değerlendirmesi yapıldığı ve risk analizlerinin yeniden gözden geçirildiği belirtilerek, kamuoyunun hassasiyetinin anlaşıldığı, bilgi kirliliğine mahal verilmemesi ve resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belediye, insan güvenliği ile hayvan refahı arasında dengeyi gözeten, hukuki çerçevede ve kalıcı çözümler üreten bir yaklaşımın esas alındığını belirterek, şehirde huzur ve kamu düzeninin sağlanması için sorumluluk alanındaki görevlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.