Ünlülerin sitesinde miras kavgası: İş adamı Hüseyin Yaşat Manav'ın çocukları birbirine girdi

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ozan Manav'ın kardeşleri Ali Özkan Manav ve Faik Gürkan Manav'a karşı açtığı davada Ozan Manav'ı haklı buldu.

Mahkeme, Korukent Rekreasyon A.Ş.'nin 2017 yılındaki genel kurulunda alınan kararları iptal etti ve babasından kalan payların usulüne uygun temsil edilmediği iddiasını kabul etti.

Mimar Hüseyin Yaşat Manav'ın 2015'teki vefatının ardından şirket hisselerinin dağıtımı konusunda kardeşler arasında hukuk savaşı başladı.

Bilirkişi raporları, yönetimde olan kardeşlerin Ozan Manav'ı devre dışı bırakacak şekilde karar almalarının objektif dürüstlük kuralına aykırı olduğunu tespit etti.

Ozan Manav'ın babasının 2014 tarihli vasiyetnamesinin iptali için açtığı dava, yetkisizlik nedeniyle Bodrum mahkemelerine gönderildi.

Babalarının 2015'teki ölümünün ardından başlayan ve adeta yılan hikayesine dönen hukuk savaşına, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi noktayı koydu. Şirket hisselerinin kardeşleri tarafından usulsüz dağıtıldığını iddia ederek davacı olan Ozan Manav, kardeşleri Ali Özkan Manav ve Faik Gürkan Manav'a karşı açtığı hukuk savaşında galip geldi. BABA VEFAT ETTİ, KRİZ BAŞLADI



Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre kriz ilk olarak baba Manav'ın vefatından sonra şirket paylarının dağıtımıyla başladı. Ozan Manav, babasının vefatıyla kendisine geçmesi gereken hisselerin şirket defterine usulsüz işlendiğini iddia ederek avukatıyla mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 2019'da verdiği kararla Manav'ı haklı buldu ve yönetim kurulunun hisse dağıtım kararını"hükümsüz" saydı.

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28 Kasım 2024 tarihli son kararıyla da, Korukent Rekreasyon A.Ş.'nin 2017 yılındaki genel kurulunda alınan kararlar iptal edildi. Mahkeme, Ozan Manav'ın "Babamdan kalan paylar usulüne uygun temsil edilmedi" iddiasını haklı buldu. Öte yandan, kardeşler arasındaki tek kavga şirket hisseleri değil, Baba Manav'ın 2014 tarihli vasiyetnamesi oldu. Ozan Manav, vasiyetnamenin iptali için dava açarken; diğer kardeşler vasiyetin geçerli olduğunu savundu. Ancak mahkeme, bu konudaki yetkinin Bodrum mahkemelerinde olduğunu belirtip dosyayı gönderdi.