Sivas'ta teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin hayatını kaybetti

Sivas 'ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın (57), hayatını kaybetti.

GELİN VE KAYNANA YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle gelin ve kayınvalide yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybetti.