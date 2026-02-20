Müge Anlı duyurdu! Mekiye Akyel olayında şok gözaltı: Sayı 3’e yükseldi

Daha önce gözaltına alınan eski eş İsa Güç ve eski kayınbirader Hüseyin Güç'ün babası da Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

Siirt'te 2024 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel dosyasında bugün kritik bir eşik daha aşıldı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu son dakika bilgisine göre, kamuoyunda "tandır cinayeti" şüphesiyle takip edilen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, dün gerçekleşen jandarma operasyonunun ardından yaşandı. Daha önce gözaltına alınan eski eş İsa Güç ve eski kayınbirader Hüseyin Güç'ün babası, yani Mekiye Akyel'in kayınpederi, oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.

Ancak savcılık talimatıyla hareket eden ekipler, kayınpederi de soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Müge Anlı canlı yayında gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"İsa Güç ve Hüseyin Güç'ün babası dün yayınımızın ardından oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti ve o da gözaltına alındı. Şu an gözaltı sayısı üç."