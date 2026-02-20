Migros Ülker Çikolata Kampanyası çekiliş sonuçları açıkladı! İşte Apple Macbook Air kazanan asil ve yedek talihliler...
Migros Ülker Çikolata kampanyası çekiliş sonuçları açıkladı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.01.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-84792 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 29.01.2026 (Saat 10.00) – 11.02.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Ülker Çikolata kampanyasına 65.257 katılım bulunmaktadır.
Giriş Tarihi:
Piaggio Vespa Primavera 150cc 2025 model Motorsiklet kazanan asil ve yedek talihliler:
Apple Macbook Air 13,6" 10-Core GPU M4/16GB 256GB SSD asil ve yedek talihliler:
SMEG DCF02PBEU filtre kahve makinası kazanan asil ve yedek talihliler: