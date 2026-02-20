Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü: İşte suya ve toprağa düşeceği tarih
Kışın soğuk yüzünü yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız şu günlerde, baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin ilki havaya düştü. Yüzyıllardır halk takviminde önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi, doğanın uyanış sürecinin başladığını simgelerken gözler şimdi suya ve toprağa düşecek ikinci ve üçüncü cemre tarihlerine çevrildi.
Şubat ayının son haftasına girilirken, geleneksel inanışa göre cemrelerin sırasıyla havayı, suyu ve toprağı ısıttığı kabul ediliyor. İlk cemrenin ardından birer hafta arayla gerçekleşecek diğer iki cemreyle birlikte baharın adım adım kendini hissettirmesi bekleniyor. Peki ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?
BAHARIN MÜJDECİSİ İLK CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ
Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken, baharın habercisi olarak kabul edilenilk cemre 20 Şubat itibarıyla havaya düştü. Halk takvimine göre cemrelerin düşmesiyle birlikte doğanın uyanış süreci başlıyor ve soğuk havalar yerini yavaş yavaş ılıman günlere bırakıyor.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Geleneksel inanışa göre cemreler birer hafta arayla düşüyor. İlk cemrenin ardından ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Böylece önce hava, ardından su ve son olarak toprak ısınmaya başlayacak.
CEMRE NE ANLAMA GELİYOR?
Sözlük anlamı olarak "ateş", "kor" ve "köz"anlamlarına gelen cemre, halk arasında ısı artışını simgeliyor. Kışın ardından sırasıyla havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılan cemre, baharın gelişinin sembolü olarak kabul ediliyor.
FARKLI KÜLTÜRLERDE CEMRE İNANIŞI
Cemre inanışı yalnızca Anadolu'ya özgü değil. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a kadar pek çok kültürde, yılın benzer dönemlerinde doğanın ısınmaya başladığı günler cemrelerin düşmesi ya da yükselmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu yönüyle cemre, farklı toplumlarda baharın gelişini simgeleyen ortak bir kültürel miras olarak öne çıkıyor.