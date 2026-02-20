Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü: İşte suya ve toprağa düşeceği tarih

Hızlı Özet Göster Geleneksel inanışa göre ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düştü ve baharın habercisi olarak kabul ediliyor.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre sözlük anlamı olarak ateş, kor ve köz anlamlarına geliyor ve ısı artışını simgeliyor.

Cemre inanışı Anadolu'nun yanı sıra Orta Asya, Arap coğrafyası, Çin ve Yunanistan'da da görülüyor.

Şubat ayının son haftasına girilirken, geleneksel inanışa göre cemrelerin sırasıyla havayı, suyu ve toprağı ısıttığı kabul ediliyor. İlk cemrenin ardından birer hafta arayla gerçekleşecek diğer iki cemreyle birlikte baharın adım adım kendini hissettirmesi bekleniyor. Peki ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?

BAHARIN MÜJDECİSİ İLK CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken, baharın habercisi olarak kabul edilenilk cemre 20 Şubat itibarıyla havaya düştü. Halk takvimine göre cemrelerin düşmesiyle birlikte doğanın uyanış süreci başlıyor ve soğuk havalar yerini yavaş yavaş ılıman günlere bırakıyor.