Bacanağını öldürdü ailesine mesaj atıp altın aldı: 5 saatlik sır ormanda çözüldü
Arnavutköy’de 24 Ocak’ta “işe gidiyorum” diyerek evden ayrılan Ahmet Şahin’den bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada Şahin’in Yeniköy Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunduğu ortaya çıktı. Bacanağı Muzaffer Altuntaş’ın, cinayetin ardından Şahin’in telefonundan ailesine mesaj atarak 150 bin lira aldığı ve kredi kartıyla 242 bin liralık altın satın aldığı tespit edildi. Şüpheli deliller karşısında cinayeti itiraf etti.
KAYIP BAŞVURUSU SONRASI ŞÜPHELİ MESAJLAR
26 Ocak'ta karakola giden 26 yaşındaki Beyza Ş., babası Ahmet Şahin'in 24 Ocak'ta evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.
Beyza Ş. ifadesinde, "Babamın telefonuyla anneme mesajlar geliyor ancak sesli görüşme olmadı. Babamın telefonunda gelen bir mesajda babam 150 bin lira para istedi parayı kardeşim teyzemin eşi olan Muzaffer Altuntaş ile götürüp birine teslim ettiler. Babamdan gelen mesajda Muzaffer'e haber verin parayı o getirsin yazıyordu dedi. Bir sonraki gün babamın telefonunda gelen mesajda; "Ben arabayı değiştirdim. Başka araba ile Yunanistan'a gideceğim bilginiz olsun" dediğini anlattı.
İLK GÖZALTI VE SERBEST BIRAKILMA
Bu ifade üzerine polis ekipleri Muzaffer Altuntaş'ı gözaltına aldı. Altuntaş, olayla ilgisi olmadığını savundu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
KAMERALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, Ahmet Şahin'in 24 Ocak günü saat 09.06 sıralarında aracıyla Arnavutköy Yeniköy Mezarlığı istikametine gittiğini, yolcu koltuğunda ise Muzaffer Altuntaş'ın bulunduğunu tespit etti.
Aynı araç saat 13.42'de dönüş yolunda kameralara yansıdı. Ancak bu kez araçta tek kişi vardı ve o kişinin Muzaffer Altuntaş olduğu belirlendi. İkilinin gidiş ve dönüş saatleri arasındaki yaklaşık 5 saatlik süreç mercek altına alındı.
KAYIP 50 DAKİKA MEZARLIKTA SON BULDU
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iki ismin hareketlerini adım adım takip etti. Yapılan incelemelerde yaklaşık 50 dakikalık bir bölümün kayıp olduğu belirlendi. Bu sürenin geçtiği alanın Yeniköy Mezarlığı çevresi olduğu tespit edildi.
Ormanlık alanda deforme olmuş ceset bulundu
Ekipler, mezarlık çevresindeki ormanlık alanda arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda üzeri çalılarla örtülmüş, kafası ve elleri ile bazı bölümleri yırtıcı ve kemirgen hayvanlar tarafından tahrip edilmiş bir ceset bulundu.
Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu, ailesinden alınan kan örnekleriyle kesinleşti.
PARKTA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında Muzaffer Altuntaş yeniden takibe alındı. Zeytinburnu'ndaki ikamet adresi izlenen şüphelinin annesiyle bir parkta buluştuğu sırada gözaltına alındığı öğrenildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İkinci kez gözaltına alınan Altuntaş, ilk etapta suçlamaları reddetti. Ancak delillerin ortaya konulmasının ardından cinayeti itiraf etti.
İlk beyanında; "Ahmet Şahin sanal bahis yüzünden borç batağına düştü. Benden 3 milyon liraya yakın para aldı. Ödemedi. Bugün yarın ödeyeceğim dedi ama ödemedi. Olay günü buluştuk parayı Arnavutköy'de birinden alacağız dedi. Oraya gittik bekledik gelen giden olmadı. Yeniköy mezarlığı tarafında gittik yine gelen giden olmadı. Aramızda tartışma çıktı. Bana silah çekti boğuşma yaşadık. Yere düşünce silah biranda ateş aldı" dediği öğrenildi.
ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN KARTIYLA ALTIN ALMIŞ
Polis ekiplerinin çalışmasında, Altuntaş'ın Ahmet Şahin'i öldürdükten sonra telefonunu alarak eşiymiş gibi mesaj attığı ve "tapu parası" adı altında 150 bin lira aldığı tespit edildi.
Şüphelinin ayrıca Şahin'in cüzdanındaki oğlu Alparslan'a ait kredi kartıyla 242 bin lira değerinde altın satın aldığı, bu altınları da başka bir kuyumcuda nakde çevirdiği belirlendi.
İZ KAYBETTİRMEK İÇİN ARAÇ OYUNU
Altuntaş'ın, öldürdüğü kişinin aracını bir otoparka bıraktığı, ardından Şahin'in telefonundan eşine mesaj atarak aracı bıraktığını ve başka bir araç kullandığını söylediği tespit edildi. Mesajda belirtilen aracın Tekirdağ'da bir şirkete ait olduğu öğrenildi.
Şüphelinin iki gün sonra online araç kiralama yöntemiyle bir araç kiralayarak Silivri'ye gittiği, burada Ahmet Şahin'in telefonunu taşla kırıp çöpe attığı belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Muzaffer Altuntaş, Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin olay sonrası araçla dolaştığı, kredi kartıyla altın aldığı ve annesiyle parkta buluştuğu anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.