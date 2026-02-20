Bacanağını öldürdü ailesine mesaj atıp altın aldı: 5 saatlik sır mezarlıkta çözüldü

Aynı araç saat 13.42'de dönüş yolunda kameralara yansıdı. Ancak bu kez araçta tek kişi vardı ve o kişinin Muzaffer Altuntaş olduğu belirlendi. İkilinin gidiş ve dönüş saatleri arasındaki yaklaşık 5 saatlik süreç mercek altına alındı.

Arnavutköy’de 26 gündür aranan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

KAYIP 50 DAKİKA MEZARLIKTA SON BULDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iki ismin hareketlerini adım adım takip etti. Yapılan incelemelerde yaklaşık 50 dakikalık bir bölümün kayıp olduğu belirlendi. Bu sürenin geçtiği alanın Yeniköy Mezarlığı çevresi olduğu tespit edildi.

Ormanlık alanda deforme olmuş ceset bulundu

Ekipler, mezarlık çevresindeki ormanlık alanda arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda üzeri çalılarla örtülmüş, kafası ve elleri ile bazı bölümleri yırtıcı ve kemirgen hayvanlar tarafından tahrip edilmiş bir ceset bulundu.

Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu, ailesinden alınan kan örnekleriyle kesinleşti.