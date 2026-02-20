Antalya'da okulda dehşet: kalkar mısın dediği için çenesi kırıldı!

Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte yeniden sınıfa geldiği öne sürüldü. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü iddia edildi.

İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs sırasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi "kalkar mısın" diyerek uyardı.

Olayın ardından okul yönetiminin veliyi arayarak bilgi verdiği öğrenildi. İlk olarak sağlık ocağına götürülen Muhammed Yasin Ç., daha sonra hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde öğrencinin çenesinde kırık olduğu tespit edildi.

Okulda akran zorbalığı: 15 yaşındaki öğrencinin çenesi kırıldı

"İKİ NOKTADA KIRIK TESPİT EDİLDİ, PLAK YERLEŞTİRİLDİ"

Sürece ilişkin açıklama yapan baba Ergin Ç., yaşananları şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."

"BU BİR ADLİ VAKA"

Olayın adli boyutuna dikkat çeken baba Ergin Ç., şunları kaydetti:

"Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"