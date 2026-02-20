Antalya'da okulda dehşet: kalkar mısın dediği için çenesi kırıldı!
Antalya’da bir meslek lisesinde teneffüs sırasında çıkan kavgada 15 yaşındaki öğrencinin çenesi iki yerden kırıldı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından plak takılan öğrenci en az bir dönem eğitimden uzak kalacak. Şiddet mağduru öğrencinin velisi, 5 günlük uzaklaştırma cezasına itiraz etti.
Olay, 11 Şubat Çarşamba günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs sırasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi "kalkar mısın" diyerek uyardı.
Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte yeniden sınıfa geldiği öne sürüldü. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü iddia edildi.
ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından okul yönetiminin veliyi arayarak bilgi verdiği öğrenildi. İlk olarak sağlık ocağına götürülen Muhammed Yasin Ç., daha sonra hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde öğrencinin çenesinde kırık olduğu tespit edildi.
"İKİ NOKTADA KIRIK TESPİT EDİLDİ, PLAK YERLEŞTİRİLDİ"
Sürece ilişkin açıklama yapan baba Ergin Ç., yaşananları şöyle anlattı:
"Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."
"BU BİR ADLİ VAKA"
Olayın adli boyutuna dikkat çeken baba Ergin Ç., şunları kaydetti:
"Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ ETTİLER
Olay sonrası okul disiplin kurulunun toplandığını belirten baba Ergin Ç., verilen cezayı yetersiz bulduğunu ifade etti.
"Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."
EN AZ BİR DÖNEM EĞİTİMDEN UZAK KALACAK
16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Muhammed Yasin Ç.'nin çenesinde iki noktada kırık tespit edilerek plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceğini belirten baba Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem eğitimden uzak kalacağını söyledi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.