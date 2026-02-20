Anadolu Otoyolu'nda TIR kazası: Kocaeli kesiminde İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.
2 TIR ÇARPIŞTI
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.
EKİPLER BÖLGEDE
Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.