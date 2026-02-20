PODCAST CANLI YAYIN

Anadolu Otoyolu'nda TIR kazası: Kocaeli kesiminde İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda kaza (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

2 TIR ÇARPIŞTI

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.

Ekipler bölgede

EKİPLER BÖLGEDE

Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

