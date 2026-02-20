Aksaray’da kanlı dehşet! Eski eşini ve kuzenini vurup intihar etti

Katliam gibi olay, önceki gün Aksaray'da yaşandı. Eski eşi Kübra Kılıç'ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş (34), eski eşini telefonla arayarak tartışmaya başladı. Başka biriyle evlenmesini istemediğini söyleyen Tolga Kuş, eski eşinin yaşadığı evi bastı. Kapıyı zorlayarak daireye giren Tolga Kuş, önce eski eşini darbetmeye başladı. Evde bulunan eski eşinin kuzeni Zeynep Ayas ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Tolga Kuş, eski eşi ve kadının kuzeni Zeynep Ayas'a kurşun yağdırdı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

2 kadında kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş tabancayı kafasına dayayıp ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri Zeynep Ayas, Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın öldüğünü tespit etti. Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığını belirlendi. 3 kişinin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.