AK Parti İstanbul’dan Ramazan ayına özel organizasyon
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla il binasının önünde etkinlik alanı kurdu. Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin ve eğlencelerin yapılacağı organizasyonun ilki bu akşam gerçekleştirildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde, Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler için alan kuruldu. Bu akşam yapılan ilk etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, ve il başkanlığı yöneticileri katıldı.AK Parti İstanbul’dan Ramazan ayına özel organizasyon
Etkinlik kapsamında katılımcılara salep ve çay servisi yapıldı. İl Başkanlığı binasının bahçesinde kurulan alanlarda sohbetler edilirken bilgi yarışması düzenlendi ve Yücel Arzen tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Yarışmada kazananlara ödülleri takdim edildi.
"RAMAZAN SADECE ORUÇ DEĞİLDİR, AYNI ZAMANDA KARAKTER VE DOSTLUK İNŞASIDIR"
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, "Unutmayın, burada kurulan dostluklar, fikirler ve hayaller sizler için kalıcı olacaktır. Ramazan sadece oruç değildir, aynı zamanda karakter ve dostluk inşasıdır. Bu ortamları bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.
"ÇOK GÜZEL PROGRAMLARLA RAMAZAN AYI BOYUNCA BİR ARADA OLACAĞIZ"
Ramazan boyunca hem iftar programlarının hem de etkinliklerin devam edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Ramazan ayımızın hemen başlangıcında bir aradayız. İnşallah Ramazanımızı İstanbul'da dolu dolu geçirmek adına İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, otuz dokuz ilçesinde ve dokuz yüz altmış bir mahallesinin tamamında teşkilat mensuplarımızla ve çok kıymetli vatandaşlarımızla birçok vesileyle bir arada olacağız. İl Başkanlığımızda geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliklerimizle bu sene daha da geniş bir alanda, daha da kıymetli içeriklerle ve güzel programlarla bir arada olacağız.
Ramazan ayı hepimizin kalbinde ve gönlünde, çocukluğumuzdan bu tarafa çok kıymetli hatıralar biriktirdiğimiz, maneviyatımıza çok kıymetli anılar kazandırdığımız çok güzel bir ay. İnşallah burada çok kıymetli isimlerle çok kıymetli programlar icra edilecek. Özellikle gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, teşkilatımızın tüm kademeleriyle, ilçelerimizle ve aynı zamanda İstanbul'da vatandaşlarımıza da birçok kıymetli mesajı ulaştıracağımız içeriklerle çok kıymetli isimlerle bir arada olacağız. Bu akşam Yücel Arzen vekilimizle yine çok güzel eserleri sizlerle buluşturmuş olacağız.
İnşallah İstanbul'umuzda Ramazan ayı boyunca teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızla birçok programda, ilçelerimizin tamamında bir araya geleceğiz. Gönül sofralarıyla yüz binlerce vatandaşımızla bizzat bir arada olacağız. Şehit ve gazi yakınlarımızla, İl başkanlığımızda, ilçe başkanlıklarımızla bir arada olacağız. Vefa iftarlarıyla teşkilatımıza emeği geçen tüm emektarlarımızla buluşacağız. Gençlik iftarlarımızla, kadın kollarımızın iftarlarıyla, çocuk iftarlarımızla çok kıymetli programları inşallah hep birlikte icra edeceğiz"diye konuştu.