AK Parti İstanbul’dan Ramazan ayına özel organizasyon





"ÇOK GÜZEL PROGRAMLARLA RAMAZAN AYI BOYUNCA BİR ARADA OLACAĞIZ"

Ramazan boyunca hem iftar programlarının hem de etkinliklerin devam edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Ramazan ayımızın hemen başlangıcında bir aradayız. İnşallah Ramazanımızı İstanbul'da dolu dolu geçirmek adına İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, otuz dokuz ilçesinde ve dokuz yüz altmış bir mahallesinin tamamında teşkilat mensuplarımızla ve çok kıymetli vatandaşlarımızla birçok vesileyle bir arada olacağız. İl Başkanlığımızda geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliklerimizle bu sene daha da geniş bir alanda, daha da kıymetli içeriklerle ve güzel programlarla bir arada olacağız.

Ramazan ayı hepimizin kalbinde ve gönlünde, çocukluğumuzdan bu tarafa çok kıymetli hatıralar biriktirdiğimiz, maneviyatımıza çok kıymetli anılar kazandırdığımız çok güzel bir ay. İnşallah burada çok kıymetli isimlerle çok kıymetli programlar icra edilecek. Özellikle gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, teşkilatımızın tüm kademeleriyle, ilçelerimizle ve aynı zamanda İstanbul'da vatandaşlarımıza da birçok kıymetli mesajı ulaştıracağımız içeriklerle çok kıymetli isimlerle bir arada olacağız. Bu akşam Yücel Arzen vekilimizle yine çok güzel eserleri sizlerle buluşturmuş olacağız.

İnşallah İstanbul'umuzda Ramazan ayı boyunca teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızla birçok programda, ilçelerimizin tamamında bir araya geleceğiz. Gönül sofralarıyla yüz binlerce vatandaşımızla bizzat bir arada olacağız. Şehit ve gazi yakınlarımızla, İl başkanlığımızda, ilçe başkanlıklarımızla bir arada olacağız. Vefa iftarlarıyla teşkilatımıza emeği geçen tüm emektarlarımızla buluşacağız. Gençlik iftarlarımızla, kadın kollarımızın iftarlarıyla, çocuk iftarlarımızla çok kıymetli programları inşallah hep birlikte icra edeceğiz"diye konuştu.