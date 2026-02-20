Adıyamanlı depremzede aile ilk sahurunu evlerinde yaptı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde adeta yıkıma uğrayan Adıyaman'da yaşayan AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir, 148 akrabasını enkaz altında kaybetti. Depremde ağır hasar alan evinden ailesini güvenli alana taşıyan Özdemir, günlerce aramakurtarma çalışmalarına destek vererek 28 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Özdemir ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde asrın inşa seferberliği projesi ile İndere'deki konutlara yerleşti.

KALE GİBİ KONUTLAR

Yaşadıkları acıların unutulmadığını belirten Mehmet Nevzat Özdemir, "Asrın felaketi önce asrın seferberliğine, sonra da asrın inşasına dönüştü. Biz şu anda ilk sahurumuzu yeni evimizde yaptık. Depreme dayanıklı, kale gibi sağlam konutlarımız bize güven veriyor. Belki başka bir ülkede olsaydık şu an hala çadırda sahur yapıyor olabilirdik. Ağız tadımızla ilk sahuru yapıyorsak, bu Cumhurbaşkanımız ve devletimizin sayesinde" dedi.

UMUTLA BAŞLADIK

Gülçin Özdemir ise deprem bölgesinde binlerce konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirterek, "Çok şükür açıkta değiliz. Ramazan'ı yeni evimizde karşılamak nasip oldu. Sıcak yuvamızda ilk sahurumuzu yaptık. Ramazan'a yeni evimizde umut ve şükürle başladık. Devletiz deprem bölgesinde binlerce konut ve iş yeri yaptı. Depremzedeler olarak yeni evlerimize taşındık. Çok şükür aç ve açıkta değiliz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Haber: Ali Altuntaş