Yargıtay noktayı koydu: Küçük Tuana, İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun 300 milyonluk servetine ortak oldu
Yargıtay, iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun, DNA testiyle yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu tespit edilen Tuana'ya ilişkin yerel mahkeme kararını onayarak itirazları reddetti. Kararla birlikte aylık nafaka ve doğum tazminatı kesinleşirken, nüfusa kabul edilmeyen Tuana’nın da gayrimenkul zengini babasının yaklaşık 300 milyon liralık servetinde yasal miras hakkı elde etmesinin önü açıldı.
Yargıtay, İzmirli iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun DNA testiyle biyolojik babası olduğu belirlenen küçük Tuana'ya ilişkin yerel mahkeme kararını onayarak itirazları reddetti. Kararla birlikte Tuana'nın yaklaşık 300 milyon liralık servette yasal miras hakkı da kesinleşmiş oldu.
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞADI
İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (70), evli ve 2 iki kız çocuğu sahibi olmasına rağmen, 11 yıl önce bekar olan ev kadını N.A.'yla (41) birliktelik yaşadı.
İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim"vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirme işlemini kabul etmedi. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı.
İSMAİL HAKKI BEKİROĞLU BİYOLOJİK BABA ÇIKTI
İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.
Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.
Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu, önceki yerel mahkeme kararına, ardından da bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nden gelen dosyayı inceledi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi kararının kanuna uygun olduğu, Bekiroğlu'nun yaptığı itiraz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.
TUANA 300 MİLYONLUK MİRASA ORTAK OLDU
Bu nedenle istinaf kararı onandı. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.
Karar böylece kesinleşmiş oldu. Ayrıca Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının, iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.