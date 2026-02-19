Yargıtay noktayı koydu: Küçük Tuana, İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun 300 milyonluk servetine ortak oldu

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nden gelen dosyayı inceledi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi kararının kanuna uygun olduğu, Bekiroğlu'nun yaptığı itiraz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

TUANA 300 MİLYONLUK MİRASA ORTAK OLDU

Bu nedenle istinaf kararı onandı. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.

Karar böylece kesinleşmiş oldu. Ayrıca Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının, iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.