Soba faciası bir aileyi yok etti! 8 aylık bebekle anne-baba hayatını kaybetti

Nevşehir Acıgöl'e bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer Doğantekin, eşi Azime Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evleri aynı avlu içinde olan Sefer Doğantekin'in babası, sabah oğlu ve gelini kahvaltıya gelmeyince evlerine gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren baba, oğlu, gelini ve torununu hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbari üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ailenin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Anne Azime ve bebeği Mustafa Efe'nin cenazelerinin tek tabutta taşınması görenlerin yüreğini burktu. Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.