Kayseri'de camiye torpil atan çocuk yakalandı
Kayseri'de Ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında camiye torpil atan 15 yaşındaki M.T., olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınan çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri'de ramazanın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.
CAMİYE TORPİL ATTI
Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami'nde dün akşam saatlerinde ramazan ayının ilk teravihinde M.T., camiye torpil attı.
Olayın sanal medyada paylaşılması üzerine Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
ÇOCUK YAKALANDI AİLE HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T., polis tarafından yakalandı.
Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.