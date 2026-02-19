Kadın cinayetlerinde kara gün! Biri kurşunla bir diğeri bıçakla katledildi

Tüyler ürperten cinayet, dün sabah saatlerinde Osmaniye Düziçi'ndeki Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Semih Öner, bir süre önce boşandığı 33 yaşındaki İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Öner, Kor'u tabancayla vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden cani, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öner ve Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



'SIĞINMA EVİNE GİTTİ' DİYE VURDU



İstanbul Arnavutköy'de Filiz Şağbangül (32), boşanma aşamasındaki eşi Kıyasettin Şağbangül'le (40) aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle 'annemin evine gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kadın sığınma evine gitti. Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve geri döndü. Eşinin sığınma evinde kaldığını öğrenen Kıyasettin Şağbangül çıldırdı. Eşini, yaşları 12'den küçük 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada defalarca bıçakladı. Filiz Şağbangül, can verdi. Kaçan katil, kısa süre sonra polise teslim oldu.