İstanbul trafiğinde iftar seferberliği: AK Parti Gençlik Kolları 1 milyon gönüle dokunacak
Ramazan ayının ilk gününde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “İftara 5 Kala” programı kapsamında, Şişli Mecidiyeköy’de yoğun trafikte kalan ve iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler dağıtıldı. Programın 39 ilçede 1 milyona yakın dağıtım hedefiyle sürdürüleceği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Ramazan ayının ilk gününde "İftara 5 Kala" programı kapsamında iftariyelik dağıttı.
- Etkinlik, Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan veya mesaisi devam eden vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.
- AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 1 milyon iftariyelik dağıtmayı hedeflediklerini açıkladı.
- Programın Ramazan ayı boyunca binlerce genç gönüllünün katılımıyla İstanbul genelinde devam edeceği bildirildi.
Ramazan ayının ilk gününde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından "İftara 5 Kala" programı düzenlendi. Program kapsamında teşkilat üyeleri, Şişli Mecidiyeköy'de yoğun trafikte kalan, evine yetişemeyen ya da mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıttı.AK Parti Gençliğinden “İftara 5 Kala” seferberliği
MECİDİYEKÖY'DE YOĞUN TRAFİKTE İFTAR DESTEĞİ
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Ramazan ayının manevi atmosferini sokaklara taşımak ve vatandaşlarla gönül köprüsü kurmak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, kentin farklı noktalarında eş zamanlı dağıtım gerçekleştirildi. Özellikle iftar saatine kısa süre kala yoğunlaşan trafik nedeniyle yolda kalan sürücülere ve toplu taşıma kullanıcılarına iftariyelik paketler ulaştırıldı.
"İSTANBULLULARIN YANINDAYIZ"
Programla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce,"Şu anda Şişli Mecidiyeköy'deyiz arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda iftar üzerinde çok yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Biz de AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir tarafından şu anda binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın İstanbulluların yanında olduğumuzu beyan ederek, tüm İstanbullular için şu anda iftariyeliklerimizi hazırladık. Şimdi bugün de inşallah iftariyeliklerimizi İstanbullularla buluşturacağız. Yaklaşık 400 bin iftariyemiz İstanbullularla buluşturmuştuk AK Gençlik olarak. Bu sene biz AK Gençlik olarak iftara '5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetlerini devam ettireceğiz" diye konuştu.
39 İLÇEDE 1 MİLYON HEDEFİ
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 bin iftariyeliğin vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Yüce, bu yıl hedefin 1 milyona yakın dağıtım olduğunu ifade etti. Programın, İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç gönüllünün katılımıyla Ramazan ayı boyunca sürdürüleceği bildirildi.