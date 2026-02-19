DNA gerçeği ortaya çıkardı! 300 milyonluk mirasa ortak oldu

İzmirli İşadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu (70), evli ve 2 çocuk sahibiydi. Ancak 11 yıl önce bekar olan N.A.'yla (41) yasak aşk yaşadı. N.A., 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bekiroğlu Tuana isimli kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirmedi. Bunun üzerine N.A. babalık davası açtı. DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 biyolojik babası çıktı. Mahkeme, Bekiroğlu'nu kızına tazminat ödemeye mahkum etti. İş insanı ise karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başvuruyu reddetti. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına ortak oldu.



1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI SÜRÜYOR



Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının da iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi onandı. Babalığın benimsenmemesi gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında açılan 1 milyon liralık manevi tazminat davası ise sürüyor.

Haber: Ceyhan Torlak