Diyarbakırlı çocukların ağabeyi Şaban Bingöl vatan nöbetinde şehit düştü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yardım çalışmaları ile tanınan Şaban Bingöl, Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada banyo yaparken ayağının kayması sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bingöl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakırlı yardım meleği Şaban Bingöl hayatını kaybetti. (Görseller sosyal medyadan alınmıştır) KÖPRÜ OLUYORDU



Silvan ilçesinde vatandaşların özellikle çocukların gönlünde taht kuran Bingöl, sosyal medya üzerinden hayırseverlerden topladığı yardımları köy köy dolaşıp çocuklara dağıtıyordu. Hayırsever insanlar ile yardıma muhtaç insanlar arasında bir köprü görevi görmek için çabalayan Şaban Bingöl'ün ölümü en çok da yardıma muhtaç çocukları üzdü.