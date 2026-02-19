Diyarbakırlı çocukların ağabeyi Şaban Bingöl vatan nöbetinde şehit düştü
Diyarbakırlı Şaban Bingöl sosyal medyada kampanyalar yaptı. 100 binden fazla çocuğa yardım eli uzattı. Fakat 24 yaşında vatani görevini yaparken beyin kanamasını geçirip hayatını kaybetti. Minicik yürekler bir kahramana ağladı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yardım çalışmaları ile tanınan Şaban Bingöl, Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada banyo yaparken ayağının kayması sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bingöl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KÖPRÜ OLUYORDU
Silvan ilçesinde vatandaşların özellikle çocukların gönlünde taht kuran Bingöl, sosyal medya üzerinden hayırseverlerden topladığı yardımları köy köy dolaşıp çocuklara dağıtıyordu. Hayırsever insanlar ile yardıma muhtaç insanlar arasında bir köprü görevi görmek için çabalayan Şaban Bingöl'ün ölümü en çok da yardıma muhtaç çocukları üzdü.
YARDIMLARI 100 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞA ULAŞTI
Özellikle maddi nedenlerden dolayı zorluk çeken öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyordu. Köylerde çocuklarla sosyal etkinlikler de yapan Bingöl'ün hayırseverlerden topladığı yardımlarla 100 binin üzerinde çocuğa ulaştığı öğrenildi. Bingöl, memleketi Silvan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
ASKERDEYKEN ŞEHİT OLDU
Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, vefat nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hakkâri'de vatani görevini ifa ederken geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşan Silvanlı hemşehrimiz, Şehit Kahraman Mehmetçiğimiz Şaban Bingöl'e Cenâb-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun."
Haber: Hüseyin Kaçar