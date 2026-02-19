Cani hemşire hakim karşısında: Bir anlık refleks savunması pes dedirtti
Yenidoğan bakım ünitesinde tedavi gören bir bebeğe yönelik şiddetin kamera kayıtlarına yansımasının ardından tutuklanan cani hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ilk kez hakim karşısına çıktı. SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık, eylemin “bir anlık refleks” olduğunu, zarar verme kastı bulunmadığını ve pişman olduğunu belirtti. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.
Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde tedavi gören bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla tutuklanan hemşire, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
OLAY 2021'DE MEYDANA GELDİ
26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandı. Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan adli süreçte hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklama kararı verildi.
Dosya kapsamında Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmaya sanık ile taraf avukatları katıldı.
"BİR ANLIK REFLEKS İLE OLDU"
Mahkeme başkanı, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanık hemşireye söz verdi. Sanık Hazel Dırık Bağrıyanık savunmasında,"Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı" ifadelerini kullandı.
Sanık müdafii avukatı Mustafa Çakrak ise annenin hamilelik döneminde bebeğe down sendromu teşhisi konulduğunu öne sürerek, "Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum" dedi.
Davacı vekili Av. Sait Bolat ise savunmaya itiraz ederek, "Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ
Öte yandan her iki tarafın da Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu kabul etmediği öğrenildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.