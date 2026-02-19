Antalya'da dehşet evi: Önce ablasını aradı sonra kurşun yağdırdı!
Antalya’da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan önce ablasını arayarak intihar edeceğini söyleyen şahsın yakını, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
- Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde, Özgür Yeke ve kimliği belirsiz bir kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
- Olaydan önce Özgür Yeke'nin ablasını arayarak intihar edeceğini söylediği ve komşuların üç el silah sesi duyduğu belirtildi.
- Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
- Polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı olayda iki kişi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dairede yaşayan 47 yaşındaki Özgür Yeke, olaydan kısa süre önce ablasını arayarak intihar edeceğini söyledi. Aynı dakikalarda komşular, Yeke'nin evinden art arda 3 el silah sesi duydu.
KAPISI AÇIK DAİREDE İKİ KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısının açık olduğu belirtilen daireye giren ekipler, Özgür Yeke ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadını yatak üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairede detaylı inceleme başlattı.
ABLANIN FERYADI YÜREK BURKTU
Kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından eve gelen Yeke'nin ablası ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen abla, ekiplere "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden iyi bir haber almaya çalıştı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, Yeke'nin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.