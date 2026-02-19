Antalya'da dehşet evi: Önce ablasını aradı sonra kurşun yağdırdı!

Olaydan önce Özgür Yeke'nin ablasını arayarak intihar edeceğini söylediği ve komşuların üç el silah sesi duyduğu belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dairede yaşayan 47 yaşındaki Özgür Yeke, olaydan kısa süre önce ablasını arayarak intihar edeceğini söyledi. Aynı dakikalarda komşular, Yeke'nin evinden art arda 3 el silah sesi duydu.

Yakınlarına mesaj attı, evinde bir kadınla ölü bulundu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

KAPISI AÇIK DAİREDE İKİ KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısının açık olduğu belirtilen daireye giren ekipler, Özgür Yeke ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadını yatak üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairede detaylı inceleme başlattı.