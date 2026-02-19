Aileyi yok eden tehlike: Çocuğun yerini köpek aldı

Hızlı Özet Göster AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde doğurganlık düşüşü, dijitalleşme ve cinsiyetsizleştirme projelerine karşı ailenin korunması vurgulandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, LGBT dayatmalarını ve cinsiyetsizleştirme projelerini Türk milletinin geleceğine atılmış dinamit olarak niteledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, aile kurumunun sapkın akımlara karşı yeni sivil anayasayla korunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, geçen yıl 800'e yakın cinsiyet değişimi gerçekleştiğini ve çoğunun 25 yaşında pişmanlık duyduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, LGBT propagandası yapan STK'ların kapatılmasını ve TV yayınlarının ön denetimden geçmesini savundu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca önceki gün düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde aile odaklı dört oturum gerçekleştirildi. Zirvede doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekilirken, dijitalleşme ve küresel ölçekte yürütüldüğü öne sürülen cinsiyetsizleştirme projelerine karşı ailenin korunması gerektiği vurgulandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Cinsiyetsizleştirme projelerini, LGBT dayatmalarını Türk milletinin geleceğine atılmış bir dinamit" olarak niteledi.

Çocukların yerini evcil hayvanlar aldı. (Görseller AA'dan alınmıştır) AİLEYİ ANAYASAYLA KORUYACAĞIZ

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre Cüneyt Yüksel, "Dijital mecralardaki aile karşıtı dezenformasyondan, çocuklarımızı hedef alan bu zararlı akımlara kadar geniş bir yelpazede hukuki tahkimatımızı güçlendirmek zorundayız" dedi. Uyuşturucuyla mücadele politikaları ve suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirlerin aileyi merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmasının önemine değinen Yüksel'in ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Aile kurumunu sapkın akımlara karşı yeni dönemde sivil, katılımcı bir anayasayla koruyacağız. Hedefimiz, çalışmalarımız ve gayretimiz bu doğrultuda. Bu konuyu siyasetimizin ve politikalarımızın merkezine alacağız" ifadelerini kullandı.