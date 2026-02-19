Aileyi yok eden tehlike: Çocuğun yerini köpek aldı
AK Parti İnsan Hakları ve Aile Zirvesi’nde doğurganlık hızındaki düşüş ve dijital mecralardaki aile karşıtı akımlar masaya yatırıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, LGBT dayatmalarını “milletin geleceğine atılmış dinamit” olarak nitelendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise aile kurumunun yeni ve sivil bir anayasa ile korunacağını vurguladı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca önceki gün düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde aile odaklı dört oturum gerçekleştirildi. Zirvede doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekilirken, dijitalleşme ve küresel ölçekte yürütüldüğü öne sürülen cinsiyetsizleştirme projelerine karşı ailenin korunması gerektiği vurgulandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Cinsiyetsizleştirme projelerini, LGBT dayatmalarını Türk milletinin geleceğine atılmış bir dinamit" olarak niteledi.
AİLEYİ ANAYASAYLA KORUYACAĞIZ
Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre Cüneyt Yüksel, "Dijital mecralardaki aile karşıtı dezenformasyondan, çocuklarımızı hedef alan bu zararlı akımlara kadar geniş bir yelpazede hukuki tahkimatımızı güçlendirmek zorundayız" dedi. Uyuşturucuyla mücadele politikaları ve suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirlerin aileyi merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmasının önemine değinen Yüksel'in ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Aile kurumunu sapkın akımlara karşı yeni dönemde sivil, katılımcı bir anayasayla koruyacağız. Hedefimiz, çalışmalarımız ve gayretimiz bu doğrultuda. Bu konuyu siyasetimizin ve politikalarımızın merkezine alacağız" ifadelerini kullandı.
EVLERDE YEMEK PİŞMİYOR
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise gündüz kuşağı programlarına ilişkin eleştirilerde bulunarak "Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan zararlı akımlara karşı koruyan daha müdahaleci bir yasal düzenleme gerekiyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Geçtiğimiz yıl 800'e yakın cinsiyet değişimi olmuş. Çoğu kadınken erkek olmuş. Ama 25 yaşına gelindiğinde pişmanlık oluyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, geleneksel aile modelinde değişim yaşandığını belirterek "İnsanlar çocuk sahibi olmak yerine kedi, köpek alıyor. Onlara çocuk kıyafetleri giydiriliyor, bebek arabalarında gezdiriliyor, oyuncaklar alınıyor. Evlerde artık birlikte yemek yenemiyor, yemek pişmiyor, dışarıdan sipariş veriliyor" değerlendirmesini yaptı.
YAYINLANDIKTAN SONRA CEZANIN ETKİSİ OLMUYOR
Mesten ayrıca insan hakları vakfı gibi görünen ama açık açık LGBT propagandası yapan STK'ların kapatılması gerektiğini savundu. Mesten, "Hayvan hakları, kadın hakları adı altında çalışan kurumların da nereden destek aldığı belirlenmeli. TV'de yapılacak yayınların ön denetimden geçmesi lazım. Onay almayan şey yayınlanmamalı. Yayınlandıktan sonra kesilen cezanın bir etkisi olmuyor" tespitlerinde bulundu.
SORUMLULUK PAYLAŞILMALI
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sedide Akbulut ise aile içi adalet vurgusu yaptı. Akbulut, "Dinimiz ailede hiyerarşik bir yapı önermiyor. Sorumluluğu adaletle paylaşmak gerekli" dedi. Boşanmalarda sorumluluğun çoğu zaman kadınlara yüklendiğini belirten Akbulut, "Ancak babanın sorumluluklarındaki eksiklik de sebeplerden biri. Aileyi güçlendirecek politikalara ihtiyaç var. Ama aileyi güçlendiren sosyal politikalarla sadece kadının istihdamını geliştirmek değil, erkeğin aileye dair sorumluluğu paylaşmasına, eğitimini desteklemeye de ihtiyacımız var" diye konuştu.