Tren istasyonunda eşini tabancayla başından vurdu: Uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan Aylin Polat Dağ, yanına gelen E.D. tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla başından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GEBZE'DE TREN İSTASYONUNDA SİLAHLA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ. (HABERİN FOTOĞRAFLARI İHA'DAN ALINMIŞTIR.)



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Aylin Polat Dağ, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanan şüpheli E.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.