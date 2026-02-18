Sultangazi'de bıçaklı satırlı dehşet: Apartman önünde bekleyen çocuklara böyle saldırdılar!
Sultangazi’de apartman önünde bekleyen iki çocuk, aralarında çocukların olduğu bıçak ve satırlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kavgayı balkondan saksı atarak engellemeye çalışan mahalleli faciayı önledi. Polis ekipleri saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Sultangazi'de 2 çocuk, 4 kişilik bir grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı.
- Olay, 16 Şubat akşamı Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
- Saldırıda C.Ş. bıçak ve satır darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olayda yer alan Z.E.S., S.S. ve 3 arkadaşını gözaltına aldı.
- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.
APARTMAN ÖNÜNDE BEKLEYEN ÇOCUKLARA SALDIRI
Olay, 16 Şubat akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen nedenle 4 kişilik grup saldırdı.
BIÇAK VE SATIR SALLADILAR
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı. Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada C.Ş.'nin bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı.
SALDIRI KAMERADA
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, C.Ş.'nin S.S. (15)ile arkadaşlık yaptığı, olay günü S.S.'nin abisi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 arkadaşı tarafından bıçak ve satırla darbedildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S., dün gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
"ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI"
Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.