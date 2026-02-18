Sultangazi'de bıçaklı satırlı dehşet: Apartman önünde bekleyen çocuklara böyle saldırdılar!

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, C.Ş.'nin S.S. (15)ile arkadaşlık yaptığı, olay günü S.S.'nin abisi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 arkadaşı tarafından bıçak ve satırla darbedildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S., dün gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI"

Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.