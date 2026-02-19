İstanbul'da Ramazan heyecanı başladı! Sahur vaktinin gelmesiyle davulcular sokağa indi

Hızlı Özet Göster İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular sokak sokak gezerek vatandaşları uyandırmak için göreve başladı.

İstanbul'da Ramazan heyecanı başladı. (Görseller DHA'dan alınmıştır) VATANDAŞLAR SAHURA KALDIRILDI Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.