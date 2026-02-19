İstanbul'da Ramazan heyecanı başladı! Sahur vaktinin gelmesiyle davulcular sokağa indi
Ramazan’ın ilk sahurunda İstanbul sokaklarında davul sesleri yankılandı. Bağcılar ve Fatih’te davulcular mahalle mahalle gezerek vatandaşları uyandırdı. Sahur hazırlığı yapan İstanbullular ise sıcak pide ve ekmek almak için gece yarısı fırınların yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular sokak sokak gezerek vatandaşları uyandırmak için göreve başladı.
- Bağcılar Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu vatandaşları davul çalarak ilk sahura kaldırdı.
- Vatandaşlar ilk sahur için hazırlık yapmak amacıyla fırınlara giderek pide ve ekmek aldı.
İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular göreve başladı. Sahur heyecanını yaşayanlar ise, ekmek ve pide almak için mahalle fırınına gitti.
VATANDAŞLAR SAHURA KALDIRILDI
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.
PİDE İÇİN FIRININ YOLUNU TUTTULAR
İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.