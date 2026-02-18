Hasret bitiyor! 11 ayın sultanı Nihat Hatipoğlu ile ATV ekranlarında karşılanacak
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. İlk teravih bu gece kılınacak, sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın temasını “Ramazan, Cami ve Hayat” olarak belirlerken, İstanbul’daki birçok camide Enderun usulü teravih kılınacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise sahur ve iftar programlarıyla ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.
İslam dünyasıın hasretle beklediği mübarek Ramazan, yarın başlayacak. Rahmet, sabır, ibabet, bereket ve mağfiretin ayı da olan Ramazan'ın ilk teravih namazı bu gece kılınacak, sahura kalkılacak. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de"bin aydan daha hayırlı"olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bu sene Ramazan ayının teması, "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlendi.
BİRÇOK ETKİNLİK VAR
Ramazan ayı boyunca gerek camiler de gerekse cami dışı alanlarda yapılacak olan Ramazan etkinlikleri"Ramazan, Cami ve Hayat" teması ile yapılacak. Minarelere asılan ve Ramazan ayına özgü yazı ve ifadelerin yer aldığı mahyalar için son hazırlıklar sürerken yarın akşam yakılacak. Osmanlı'dan günümüze intikal eden önemli bir gelenek olan Enderun usulü teravih kıldırma uygulaması bu ramazan ayında da devam edecek. Adını Osmanlı Devleti'nin Enderun mektebinden çıkan hocaların kıldırdığı namazdan alan Enderun Usulü Teravih Namazı günümüzde de bazı camilerde Ramazan ayı boyunca bazı camilerde ise birer gün olarak kılınacak.
ENDERUN USULÜ
İstanbul'da Bakırköy Ataköy Ömer Duruk Cami, Fatih'teki Ayasofya Cami, Fatih Cami, Yeni Cami, Sümbül Efendi Cami, Hürrem Çavuş Cami, Muhtesip İskender Cami, Kadıköy'de Fenerbahçe Cami ve Üsküdar'da Büyük Çamlıca Cami ile Valide-i Cedid Cami'nde teravih namazları ramazan boyunca Enderun usulü ile kıldırılacak.
HATİPOĞLU SOHBETİ İLE ATV'DE YAZILARI İLE TAKVİM'DE
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Ayrıca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyicisi ile buluşuyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı...
BİNLERCE KİŞİ BULUŞACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 25 bölge müdürlüğü eliyle tüm illerde Ramazan ayı boyunca "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, binlerce kişi aynı sofrada buluşacak. Kurulacak gönül sofralarında ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği ikram edilecek. Gücünü Türk-İslam Medeniyetindeki köklü vakıf anlayışından alan Vakıflar Genel Müdürlüğü, iftar sofralarıyla geçmişin kadim mirasını yaşatarak paylaşma ve dayanışma kültürünü sürdürecek. Bu kapsamda Üsküdar Valide-i Cedid Külliyesinde iftar sofraları kurulacak.
Nihat Hatipoğlu ile Sahur İlk Bölümü 18 Şubat / Saat: 03.45
Nihat Hatipoğlu ile İftar İlk Bölümü 19 Şubat / Saat: 18.30