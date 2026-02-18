Hasret bitiyor! 11 ayın sultanı Nihat Hatipoğlu ile ATV ekranlarında karşılanacak

İslam dünyasıın hasretle beklediği mübarek Ramazan, yarın başlayacak. Rahmet, sabır, ibabet, bereket ve mağfiretin ayı da olan Ramazan'ın ilk teravih namazı bu gece kılınacak, sahura kalkılacak. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de"bin aydan daha hayırlı"olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından bu sene Ramazan ayının teması, "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirlendi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 ayın sultanı Ramazan boyunca ATV ekranlarından sevenleriyle buluşacak (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) BİRÇOK ETKİNLİK VAR Ramazan ayı boyunca gerek camiler de gerekse cami dışı alanlarda yapılacak olan Ramazan etkinlikleri"Ramazan, Cami ve Hayat" teması ile yapılacak. Minarelere asılan ve Ramazan ayına özgü yazı ve ifadelerin yer aldığı mahyalar için son hazırlıklar sürerken yarın akşam yakılacak. Osmanlı'dan günümüze intikal eden önemli bir gelenek olan Enderun usulü teravih kıldırma uygulaması bu ramazan ayında da devam edecek. Adını Osmanlı Devleti'nin Enderun mektebinden çıkan hocaların kıldırdığı namazdan alan Enderun Usulü Teravih Namazı günümüzde de bazı camilerde Ramazan ayı boyunca bazı camilerde ise birer gün olarak kılınacak.