Bolu'da ortalık karıştı: Önce kaza sonra arbede! 7 yaralı 2 gözaltı
Bolu’da D-100 kara yolunda işçi servisinin de karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza yaşandı. Kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine gelen yakınlarla polis arasında çıkan arbede ortalığı karıştırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar hastaneye kaldırılırken, polise mukavemet edip hakarette bulunduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
- Bolu'da D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
- Kazada fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, bir kamyonet ve bir otomobil çarpıştı.
- Kaza sonucunda 7 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaza sonrası olay yerinde kaza yapanların yakınları ile polis arasında arbede yaşandı.
- Polis, arbedeye müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Uğur Uzunoğlu idaresindeki 14 S 0035 plakalı servis midibüsü, önünde seyreden Kaan Bayındır idaresindeki 14 AAN 051 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, önünde seyreden Gizem Çelikcan yönetimindeki 14 GH 434 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki 7 kişi yaralandı. Olay yerindeki kontrollerin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ARBEDE ÇIKTI
Olay yerine gelen kaza yapanların yakınları ile polis arasında yaşanan gerginlik, arbedeye dönüştü.
Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.
Polisler, kendilerine mukavemet gösterip, küfür ve hakaret edenlere biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri tarafından sona erdirilen olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.