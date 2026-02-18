ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Orhan'da Flavius için hesap vakti

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Sultan Orhan, ordusunun başında şehadete yürürcesine savaşa hazırlanır. Kaleyi korumak ve Asporça'yı mağlup etmek için her şeyi göze almıştır. Asporça ise Osmanlı hayalini yok etmeye yeminlidir. İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu kanlı hesaplaşmada üstün gelen kim olacaktır? Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister. Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?

FLAVIUS İÇİN HESAP VAKTİ

Geçmişinin gölgesinde sıkışıp kalan Flavius, Asporça ile birlikte Orhan'ın sonunu getirmeye kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde Orhan'ın eline düşer. Sultan Orhan, kılıcını Fatma'nın gözleri önünde Flavius'un boynuna dayar.

KURULUŞ ORHAN'DAAMANSIZ HESAPLAŞMA!

Orhan, cenk meydanında Şahinşah'ın yokluğunu fark eder ve bundan işkillenir. Bu kayıp tesadüf müdür, yoksa yeni bir ihanetin habercisi mi?