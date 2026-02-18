Acılı ailenin cenaze isteği: Kızımızın mezarı olsun

İstanbul Şişli'de 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde Sayyora Ergashaliyeva'nın da katledildiği belirlendi. D.A.U.T. ve G.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı anne Sokhiba Muksinova ve baba Bakhromjon Bustanov, olay sonrası ilk kez konuştu.

"ZİNDANDA ÇÜRÜSÜNLER"

Acılı baba Bakhromjon Bustanov, "Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını istiyoruz. Katillerin zindanda çürümesini istiyorum. Maksadımız kızımızın cenazesini alıp gitmek. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz" dedi. Anne Sokhia Muksinova ise "Akrabaları, tüm yakınları defin edilmesini Özbekistan'da bekliyor. 2 katilin de en ağır cezayı almasını diliyorum. Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu" ifadelerini kullandı

Sayyora Ergashaliyeva'nın cesedinin bulunması için 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirildi. Polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.