Eşini barışmak istemediği için katletmiş

Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i tabanca ile vuran Serdar Hakbilir, ardından kendi hayatına son verdi. TAKVİM, yaşanan aile faciasının detaylarına ulaştı. Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Haymana Çaldağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boşanma sürecindeki özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'in bulunduğu adrese gitti. Evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Serdar Hakbilir, yanında getirdiği tabancayla eşi Songül Hakbilir'e ev içinde ateş etti. İlk kurşunların isabet etmemesi üzerine Songül Hakbilir, canını kurtarmak amacıyla evden kaçtı.

EŞİNİ ALDATMIŞ

O sırada Serdar Hakbilir, eşini sokak ortasında yakaladı. Öfkeli koca, çocuklarının gözü önünde eşi Söngül'ü sokak ortasında tabancayla başından vurarak katletti. Serdar Hakbilir, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Cinayetin sebebi ise yürekleri deldi. Serdar Hakbilir'in daha önce eşini aldattığı, bu nedenle evlilikte onarılması mümkün olmayan bir kırılma yaşandığı ve Songül'ün boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Serdar Hakbilir'in 3-4 ay öncede ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Haber:Kerim Cengil