Arnavutköy'de kardeş kavgası: Uğur Özyurt kardeşi Burakcan Özyurt vurdu!

Polis ekipleri, firar eden Uğur Özyurt'un yakalanması için çalışma başlattı.

Uğur Özyurt, çıkan kavga sırasında kardeşi Burakcan Özyurt'a silahla ateş ederek ölümüne neden oldu.

Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Olay, dün gece saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.