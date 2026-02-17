Arnavutköy'de kardeş kavgası: Uğur Özyurt kardeşi Burakcan Özyurt vurdu!
Arnavutköy’de iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Haraççı Mahallesi’nde yaşanan olayda Uğur Özyurt, tartıştığı kardeşi Burakcan Özyurt’u silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
- Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.
- Uğur Özyurt, çıkan kavga sırasında kardeşi Burakcan Özyurt'a silahla ateş ederek ölümüne neden oldu.
- Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur Özyurt olay sonrası kaçtı.
- Polis ekipleri, firar eden Uğur Özyurt'un yakalanması için çalışma başlattı.
- Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Arnavutköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.
Olay, dün gece saatlerinde Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
UĞUR ÖZYURT FİRAR ETTİ
Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.