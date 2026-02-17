13 yaşındaki Abdulkadir Eymen sanal oyuna mı kurban gitti? Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Hızlı Özet Göster Trabzon Ortahisar'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, odasında boynunda kuşakla hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çocuğun sanal oyunda kendisine verilen görev nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü ve odasında görevlerin yazılı olduğu kağıtlar ile bilgisayarına el konuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için naaş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abdulkadir Eymen Bilgin'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Ölen çocuğun hafif derecede zihinsel yetersizlik raporu olduğu öğrenildi.

Trabzon Ortahisar'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, odasındaki kapı kolunda boynunda kuşakla hareketsiz halde bulundu.



Ailesinin durumu fark etmesiyle 112 Acil Servise haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin'in sanal oyun oynadığı, ona verilen görev nedeniyle kendisini odasında astığı öne sürüldü.

Abdulkadir Eymen Bilgin (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır)





ODASINDA "GÖREV" YAZILI KAĞITLAR BULUNDU



Odasında yapılan incelemede sanal oyunda kendisine verilen görevleri yazılı olduğu kağıtlar bulunduğu iddia edildi. Eymen'in odasında bulunan kâğıtlar ve bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu.



Abdulkadir Eymen'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.



Küçük çocuğun RAM raporlu (Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik) olduğu öğrenildi. Odasında yapılan incelemede sanal oyunda kendisine verilen görevleri yazılı olduğu kağıtlar bulunduğu iddia edildi. Eymen'in odasında bulunan kâğıtlar ve bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu.Abdulkadir Eymen'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.Küçük çocuğun RAM raporlu (Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik) olduğu öğrenildi.