13 yaşındaki Abdulkadir Eymen sanal oyuna mı kurban gitti? Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Trabzon'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin odasında ölü bulundu. RAM raporlu (Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik) olduğu öğrenilen talihsiz çocuğun sanal oyun oynadığı ve oyunda ona verilen görevleri yerine getirirken canına kıydığı iddia edildi. Bilgin'in naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- Trabzon Ortahisar'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, odasında boynunda kuşakla hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Çocuğun sanal oyunda kendisine verilen görev nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü ve odasında görevlerin yazılı olduğu kağıtlar ile bilgisayarına el konuldu.
- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için naaş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Abdulkadir Eymen Bilgin'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
- Ölen çocuğun hafif derecede zihinsel yetersizlik raporu olduğu öğrenildi.
Trabzon Ortahisar'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, odasındaki kapı kolunda boynunda kuşakla hareketsiz halde bulundu.
Ailesinin durumu fark etmesiyle 112 Acil Servise haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin'in sanal oyun oynadığı, ona verilen görev nedeniyle kendisini odasında astığı öne sürüldü.
ODASINDA "GÖREV" YAZILI KAĞITLAR BULUNDU
Odasında yapılan incelemede sanal oyunda kendisine verilen görevleri yazılı olduğu kağıtlar bulunduğu iddia edildi. Eymen'in odasında bulunan kâğıtlar ve bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu.
Abdulkadir Eymen'in cenazesi Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Küçük çocuğun RAM raporlu (Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik) olduğu öğrenildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Bilgin'in naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.