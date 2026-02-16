Yeni nesil ödeme platformu Juzdan Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17 256 GB kazanan asil talihlilerin listesi.

iPhone 17 256 GB kazanan asil talihlilerin listesi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

1 HİKMET KALEM RİZE

2 MERT FIRAT DİŞLİK ŞANLIURFA

3 SADIK BERKE YÜCE İSTANBUL

4 MUAMMER KAPKAN BİLECİK

5 MEHMET SALİH SÖNMEZ HATAY

6 SONER GÖNÜL KIRKLARELİ

7 HAMZA KORKMAZ AFYONKARAHİSAR

8 İZZET SAK ADANA

9 HAVVA NUR ŞİMŞEK İSTANBUL

10 ÖMER ZİYA BEDİR KOCAELİ

1 DERYA BOZKIR İZMİR

2 GÖKHAN KAYMAK AFYONKARAHİSAR

3 SELMA KURUM MUTLU MERSİN

4 SERKAN YILMAZ ELAZIĞ

5 SEVGİ İPEK İSTANBUL

6 İBRAHİM ÖZKAN MARDİN

7 MURAT BARAN MUĞLA

8 ŞEVVAL GÜLŞADE BİLEN GİRESUN

9 OYA AKBABA MUĞLA

10 MEHMET ARSLAN MERSİN

Bu kampanya MPİ'nin 05.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-82203 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.02.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.591.521 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 03.03.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.03.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 No.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.04.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.