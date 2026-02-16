Yasadışı ve kumarla mücadelede 5 milyarlık operasyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 2025'te suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla mücadelesini sürdürdü. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken, hem suç gelirlerini elde eden yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların kaldırılması amaçlandı. Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında araştırmalar yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi ve el koymabloke tedbirleri uygulandı. Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi.

'HESABINIZIKULLANDIRMAYIN'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları uyardı: "Yasa dışı bahis organizatörleri, üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir."