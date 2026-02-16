Pars 50 cc minin kategorisinde birinci oldu

İzmir'de milli motosikletçi Batu Pehlivan'ın antrenman pistine dönüştürdüğü otoparklarda yarışlara hazırladığı 7 yaşındaki oğlu Atlas Pars, geçen yıl Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3 ve 5'inci ayaklarında 50 cc Mini kategorilerinde birincilikler elde etti. Pars, aynı kategorinin genel klasmanında da Türkiye şampiyonu oldu. Motosiklet servisi işleten baba Pehlivan, oğluna henüz 2,5 yaşındayken motosiklet kullanmayı öğretti. Pehlivan, kentteki yarış pistinin kapatılmasının ardından yüksek hızlı antrenmanlar için oğlunu Uşak Belediyesi Yarış Pisti'ne götürmeye başladı. Antrenmanlarda kullanması gereken ekipmanları ve motosikletleri karavanına yükleyen Pehlivan, bir süre Pars ile haftanın iki günü Uşak'taki pistte antrenman yaptı.

SINIRLI İMKANLA...

Baba Pehlivan, "Hikayemizin başlığı 'Otoparklardan Türkiye şampiyonluğuna uzanan yolculuk' olmalı. Şimdiki serüvenimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek ama bunun bir yaş sınırı var. 10 yaşından itibaren katılabiliyorsunuz. Özel izinle bir yıl geriye çekilebiliyor. Avrupa'da bir eğitim kampı var. Oraya katılıp ne durumda olduğumuza bakacağız. Avrupa'da bir Türk olarak boy göstermek istiyoruz. Pars'ın isminin duyulmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

TOPRAK AĞABEYİN İZİNDE

Pars, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını kaydederek, "Toprak ağabeyi gibi dünya şampiyonu olmak" istediğini sözlerine ekledi.