İsrail'in Ramazan'da saldırılarını katladığı Gazze’de dualar barış için

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle evlerini kaybedip çadırlara sığınan Filistinli çocuklar, Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Bureyc Kampı'nda düzenlenen Ramazan etkinliğiyle moral buldu. Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte, savaşın gölgesinde yaşayan çocukların yüzü bir nebze de olsa güldü.

Zor şartlar altında çadırlarda yaşamlarını sürdüren çocuklar için organize edilen programda eğlenceli aktiviteler, Ramazan temalı atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Filistinli çocuk Ragad İmad, Ramazan ayının hayır ve selametle gelmesini dileyerek, geçen yıl yaşadıkları korku dolu günleri anlattı. "Biz çocuklar olarak bu ayda uyanmayı, oruç tutmayı ve sevinmeyi seviyoruz. Ama geçen Ramazan ayında savaş vardı ve biz çok korkuyorduk. Geçen yıl korku ve dehşet içindeydik. Allah'ım, bu Ramazan hayır ve selametle gelsin ve biz de iyi olalım" dedi.

Filistinli kız Mira Ebu Camus ise bu mübarek ayın geçen yıldan farklı olmasını istediklerini belirterek, "Geçen sefer bombardıman ve ölüm vardı. Bu sene güzel olmasını istiyoruz. Allah'ım, bu ayda bombardıman ve ölüm olmasın" diye dua etti.

Ragad Siyam da bu Ramazan ayının dünyadaki diğer çocuklar gibi kendileri için de huzurlu geçmesini temenni ederek, saldırıların ve ölümlerin yaşanmadığı bir ay diledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kıyı kesiminde yer alan Mevasi bölgesinde, yerinden edilenler ve yoksul ailelere yönelik Ramazan hayır pazarı kapılarını açtı. Pazar kapsamında sebze, et, temel gıda ürünleri ve meyveler yerinden edilenlere ücretsiz dağıtılıyor. Pazarın, Filistinli ailelere destek sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Deyr Belah kentinde yaşayan Ula Ebu Selim, 'Ramazan feneri (fanus)' taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.