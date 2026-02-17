Ayvalık’ta sahilde kadın cesedi! Göçmen ihtimali üzerinde duruluyor
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı Plajı’nda sahile vurmuş kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi morga kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin Midilli’ye yasa dışı geçmeye çalışan göçmenlerden biri olabileceği değerlendiriliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu. Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.