SushiCO Uzak Doğu Gemi Seyahati Çekilişi sonuçları açıklandı. İşte kazanan asil ve talihli listesi.

SushiCO Uzak Doğu Gemi Seyahati Çekilişinde kazanan asil ve yedek talihli

Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.11.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02-81810 sayılı izinle düzenlenen çekilişe 105.542 katılım gerçekleşmiştir. İkramiyeyi kazanan asil talihlilerin ikramiyesini almak için 02.03.2026, yedek talihlilerin 17.03.2026 tarihine kadar Küçükbakkalköy, Hazar Sk. No: 17, 34758 Ataşehir/İstanbul adresine veya 444 78 74 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. Talihlinin yanında kimlik bulundurması gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve belgelerini teslim edemeyen talihliler ikramiyeyi alamazlar. Adres bilgileri tam olan talihlilerin hepsine taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden BNS Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş.sorumlu değildir. İkramiye tesliminden sonra talihliden kimlik dökümlü noter onaylı ibraname alınacaktır. İkramiyelerin son teslim tarihi 02.03.2026 olup, piyangoya itiraz 17.05.2026'dır.