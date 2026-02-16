Bolu'da gizemli ölüm! 16 yaşındaki lisesi genç evinde ölü bulundu
Kılıçarslan Mahallesi’nde kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki E.E.K.’nin cansız bedeni evde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde dururken soruşturma başlatıldı.
Olay, Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi E.E.K.'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.