2 çocuk annesi akademisyenin sır ölümü aydınlatılacak

Kahreden olay, dün sabah Rize'de yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), evinin 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden Turna için taziye mesajı yayımlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "O saate kadar düşmeyen insan, o saatten sonra mı düşer? Umarım ekipler, olayı aydınlatır" ifadelerini kullandı. Bu yorum dikkat çekti. Turna'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Turna'nın cenazesi için bugün saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlük binası önünde tören düzenlenecek. Cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

