Sosyal medyada gündem olan olay: Sevgililer Günü öncesi 112'yi arayıp pasta istedi
Muğla’da Sevgililer Günü öncesi 112’yi arayan bir kişi, “çok mutluyum” diyerek pasta istedi. Görevli, hattın yalnızca gerçek acil durumlar için kullanılması gerektiğini hatırlatıp çağrıyı sonlandırdı. Yetkililer, gereksiz aramaların hayati risk oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Muğla'da, Sevgililer Günü öncesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, çok mutlu olduğunu anlatarak, çağrıyı yanıtlayan görevliden kendisine pasta gönderilmesini istedi.
Çağrıyı karşılayan personel, hattın yalnızca acil aramalar için kullanılması gerektiğini arayan kişiye hatırlattı.
Görevli, daha sonra gereksiz aramaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı geciktirebileceğini belirterek, çağrıyı sonlandırdı.
Yetkililer, özellikle özel günlerde bu tür aramaların arttığına dikkati çekerek, vatandaşlara, "Sevgi güzel ama 112 Acil ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları heyecandan olur ama acil durum değildir. 112 yalnızca gerçek acil durumlarda aranmalıdır." uyarısında bulundu.
Acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati risk oluşturabileceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.