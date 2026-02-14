Kesik baş cinayetlerinde korkunç gerçek: İki ceset tek bavul

Avukat Ezgi Ekin Arslan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Durdone Hanım'ın 24 Ocak'taki cinayetini tüm Türkiye ile birlikte bizde öğrenmiş olduk. Çok kısa bir süre sonra aile tarafından Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanımıza ulaşıldı. Kızlarına da aynı tarihler arasında ulaşamadıklarını ilettiler. Gerekli süreçleri başlatmak için onları Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdik, kayıp müracaatında bulundular. Aile ile iletişime geçerek bir an önce Özbekistan'dan buraya gelmelerini sağladık. 6 Şubat itibariyle resmi olarak kayıp başvurularını Türkiye üzerinden başlatmış olduk. Savcılığa hem kayıp ihbarını hem olaya ilişkin bilgilerimizi aktardığımız bir süreç yaşadık. Savcılık ivedilikle işlemlere başladı. Başvurumuzla geçmişe dönük kamera kayıtları incelendi ve başka bir kadının olma şüphesi o noktadan sonra araştırıldı. Sayyora Hanım da o evde 23'ü 24'e başlayan gece bir vahşice cinayete kurban gitmiş. Cesedi de yine 24 Ocak tarihinde yine o evden çıkmış. Ailesi gözü yaşlı bir şekilde kızlarının bedenini bekliyor. Aileye '2 hafta önce kızınız bir çöp konteyner'ına atıldı ve şu an ona ulaşmamız çok da mümkün değil' diyemiyoruz. 'Beden bulundu' haberleri var, bu gerçek değil. Umuyorum ki bulunur, aileye teslim edilir."

"22 OCAK'TA ARKADAŞINI ARIYOR" Arslan, Ergashaliyeva'nın cinayetten iki gün önce ülkesine dönmek istediğini belirterek,

"22 Ocak tarihinde Sayyora Hanım, Özbekistan'dan bir arkadaşını arıyor, 'Burada mutlu değilim, ülkeme dönmek istiyorum ancak herhangi bir bilet alabilecek durumum yok. Bana Özbekistan bileti alın, döneceğim' diyor. 5-6 saat sonra fail, bu arkadaşı tekrar arıyor, 'Bizim aramızdaki sorunlar halloldu, Sayyora burada kalmaya devam edecek' diyor."ifadelerini kullandı.

İTİRAF SONRASI İKİNCİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI Avukat Cevat Bozkurt ise başvuru sonrasında yürütülen soruşturmada şüphelilerin Ergashaliyeva'yı öldürdüklerini itiraf ettiğini söyledi. Bozkurt, cesedin parçalarının farklı ilçelerdeki konteynerlere atıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim başvurularımız olana kadar herhangi bir 2'inci kadının varlığından haberdar değiller." Bozkurt ayrıca cesedin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğünü ifade ederek, "Şimdiye kadar 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirilmiş, emniyet arıyor, umarız ki bulunur."dedi.