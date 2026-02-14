Kesik baş cinayetlerinde korkunç gerçek: İki ceset tek bavul
Ümraniye’deki dehşet evinden ikinci cinayetin ortaya çıkmasının ardından, ikinci kadın için kayıp başvurusunu yapan Özbek Kadın Hakları Derneği avukatları Ezgi Ekin Arslan ve Cevat Bozkurt sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avukatlar, iki cesedin aynı valizle taşındığı yönünde bulgular bulunduğunu, kayıp olan kadının naaşı için şimdiye kadar yaklaşık 400 bin ton çöpün ayrıştırıldığını belirtti. Zanlıların 15-20 gün gibi kısa bir süre önce tanıştıklarını ifade eden avukatlar, bu kadar kısa bir tanışıklıkla iki cinayetin işlenmiş olmasının soru işaretleri barındırdığını vurguladı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta parçalanmış halde bulunan Durdona Khokimova cinayetinde soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadının öldürüldüğü Ümraniye'deki evde bir kadının daha katledildiği ortaya çıkmıştı.
Edinilen bilgilere göre, Özbekistan'da yaşayan 2 çocuk annesi Sayyora Ergashaliyeva'nın ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamayınca Türkiye'de faaliyet gösteren Özbek Kadın Hakları Derneği'ne başvurdu. Dernek Başkanı Azade İslamova ile avukatlar Ezgi Ekin Arslan ve Cevat Bozkurt'un girişimleriyle aile 5 Şubat'ta Türkiye'ye geldi, 6 Şubat'ta savcılığa kayıp başvurusunda bulunuldu.
AYNI VALİZLE TAŞINDIKLARI İDDİASI
Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelendi. 24 Ocak'ta D.A.U.T. ve G.A.K.'nın aynı adresten defalarca siyah çöp torbalarıyla çıktığı, ardından eve dönerek beyaz renkli bir valiz taşıdığı görüntülere yansıdı. İki kadının cesetlerinin parçalanarak taşınmasında aynı valizin kullanıldığı ifade edildi.
Avukat Ezgi Ekin Arslan, süreci şu sözlerle anlattı:
"Durdone Hanım'ın 24 Ocak'taki cinayetini tüm Türkiye ile birlikte bizde öğrenmiş olduk. Çok kısa bir süre sonra aile tarafından Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanımıza ulaşıldı. Kızlarına da aynı tarihler arasında ulaşamadıklarını ilettiler. Gerekli süreçleri başlatmak için onları Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdik, kayıp müracaatında bulundular. Aile ile iletişime geçerek bir an önce Özbekistan'dan buraya gelmelerini sağladık. 6 Şubat itibariyle resmi olarak kayıp başvurularını Türkiye üzerinden başlatmış olduk. Savcılığa hem kayıp ihbarını hem olaya ilişkin bilgilerimizi aktardığımız bir süreç yaşadık. Savcılık ivedilikle işlemlere başladı. Başvurumuzla geçmişe dönük kamera kayıtları incelendi ve başka bir kadının olma şüphesi o noktadan sonra araştırıldı. Sayyora Hanım da o evde 23'ü 24'e başlayan gece bir vahşice cinayete kurban gitmiş. Cesedi de yine 24 Ocak tarihinde yine o evden çıkmış. Ailesi gözü yaşlı bir şekilde kızlarının bedenini bekliyor. Aileye '2 hafta önce kızınız bir çöp konteyner'ına atıldı ve şu an ona ulaşmamız çok da mümkün değil' diyemiyoruz. 'Beden bulundu' haberleri var, bu gerçek değil. Umuyorum ki bulunur, aileye teslim edilir."
"22 OCAK'TA ARKADAŞINI ARIYOR"
Arslan, Ergashaliyeva'nın cinayetten iki gün önce ülkesine dönmek istediğini belirterek,
"22 Ocak tarihinde Sayyora Hanım, Özbekistan'dan bir arkadaşını arıyor, 'Burada mutlu değilim, ülkeme dönmek istiyorum ancak herhangi bir bilet alabilecek durumum yok. Bana Özbekistan bileti alın, döneceğim' diyor. 5-6 saat sonra fail, bu arkadaşı tekrar arıyor, 'Bizim aramızdaki sorunlar halloldu, Sayyora burada kalmaya devam edecek' diyor."ifadelerini kullandı.
İTİRAF SONRASI İKİNCİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI
Avukat Cevat Bozkurt ise başvuru sonrasında yürütülen soruşturmada şüphelilerin Ergashaliyeva'yı öldürdüklerini itiraf ettiğini söyledi. Bozkurt, cesedin parçalarının farklı ilçelerdeki konteynerlere atıldığını belirterek şunları kaydetti:
"Bizim başvurularımız olana kadar herhangi bir 2'inci kadının varlığından haberdar değiller."
Bozkurt ayrıca cesedin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğünü ifade ederek, "Şimdiye kadar 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirilmiş, emniyet arıyor, umarız ki bulunur."dedi.
AİLE ADALET VE CENAZENİN BULUNMASINI BEKLİYOR
Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Azade İslamova da ailenin büyük bir travma yaşadığını belirterek, "2 gün sonra ailesi bana ulaştı, 'Kızımız kayıp, kızımız da orada olabilir' gibi tahminlerde bulundular. … Aile çok çok ağır bir süreçte. Hem psikoloji hem hukuki destek veriyoruz. Bir günde 2 cinayet olması bizi de artık çok korkuttu. Sadece istekleri; Özbekistan'a nasıl gedeceğiz bir bedeni olsaydı, ulaşamadan gitmeyeceğiz, bekleyeceğiz, bulunmasını istiyoruz' diye bekliyorlar."ifadelerini kullandı.
Soruşturma çok yönlü sürerken, aile kızlarının naaşına ulaşmayı ve sorumluların en ağır cezayı almasını bekliyor.