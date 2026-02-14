Katilin babası kadının ailesine ikazda bulundu: Olacaklardan mesul değilim

Acı olay, 31 Temmuz 2025'te Trabzon Beşikdüzü'nde yaşandı. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp eşinin evine girdi. Daha sonra tartıştığı eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldürdü. Kaçan şüpheli, olay yerine gelen bekçiye de ateş açtı. Yaralanan bekçi E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Sinem Somun'un olaydan 10 gün önce, "Can güvenliğimden endişe ediyorum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

"TORUNUNUZU GÖNDERiN"

Ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak olan tutuklu Ali Somun'un babası Sacit Somun'un da olaydan 14 gün önce Sinem Somun'un dedesini cep telefonuyla arayarak, "Torununuzun ayağını Beşikdüzü'nden kesin, torununuzu buradan gönderin. Ben artık oğlumu engelleyemiyorum, sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden ben mesul değilim" dediği öne sürüldü.

"SİZE SAVAŞ AÇACAĞIM"

Ali Eren Somun'un, 28 Haziran 2025'te eşinin ailesini telefonla arayarak, "Torununu boşayacağım, düğündeki altınlar dahil size hiçbir şey bırakmayacağım. Benim, kim olduğunu size göstereceğim. Korkum yok, size savaş açacağım" diye tehdit ettiği iddia edildi.

Ali Eren Somun, eşinin kabir nakli için ailesine mektup yazmıştı. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Ali Eren Somun'un yaptığı savunma pes dedirtti: Karımın öldüğü haberini yakalandığımda öğrendim.