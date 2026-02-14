Kasımpaşa'da 5'inci kattan düşen Kübra Kölge hayatını kaybetti: Annesi kriz geçirdi!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİR ŞEY YOK YAŞIYOR"

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatıyor. Annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçiriyor. Vatandaşlar ise 'bir şey yok yaşıyor' diyerek kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların ise panik yaşadığı görülüyor.